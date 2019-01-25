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Підсумки дня: 25 січня

Новини » Інше    25.01.2019 - 18:41

Підсумки дня: 25 січня

•У Луганській області проросійські бойовики обстріляли військовий автомобіль, в результаті чого загинув один український військовослужбовець і ще четверо отримали поранення

•Шоумен Володимир Зеленський, який подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом в президенти, оприлюднив свою передвиборчу програму

•Олег Желінський, водій автобуса Youtong, запевняє, що не винен у смерті Ірини Дворецької, яка замерзла в лісі 8 січня

•У січні 2019 року споживачі газу, що не мають лічильників у квартирах, одержали завищені платіжки: експерт пояснила, яким чином газовикам вдалося обдурити наївних українців

•Вранці, 25 січня, в центрі Києва прямо посеред дороги загорівся автомобіль Volkswagen, водій якого працює на службу перевезень Uklon

•Поліція затримала у Київській області вантажівки із львівським сміттям

•Історія про жительку Запоріжжя, яка почала бити свого маленького сина ногами в торгово-розважальному центрі, стала дуже популярна в західних ЗМІ

•Тіна Кароль святкує свій 34-й день народження, і спеціально до знаменної дати LITE вирішив зробити добірку найяскравіших look'ів і досягнень поп-діви за минулий рік

•Свіжий, квітучий вигляд американської поп-співачки Мадонни на нових фото в її аккаунті в Instagram з'явився не раптово, вирішили західні журналісти та звернулися за консультацією до пластичних хірургів

•На 2019 рік вчені-фізики вирішили не переводити стрілку символічного Годинника Судного дня, проте повідомили про основну загрозу для цивілізації 

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