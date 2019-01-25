Бойовики під Попасною обстріляли військовий автомобіль, є загиблий

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ще четверо українських військових отримали поранення

У Луганській області проросійські бойовики обстріляли військовий автомобіль, в результаті чого загинув один український військовослужбовець і ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, інцидент стався вранці в районі Катеринівки на Луганському напрямку. Противник обстріляв з ПТРК автомобіль українських військових, в результаті чого один з них загинув, четверо отримали поранення.

"У відповідь військові застосували чергові вогневі засоби, завдавши противнику втрат", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові на Донбасі перехопили безпілотник противника. Після того, як із застосуванням засобів радіотехнічного боротьби вдалося посадити БПЛА, фахівці визначили, що це безпілотний літальний апарат "Гранат-2", який проводиться підприємствами військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Крім того, спостерігачі місії ОБСЄ в одному з останніх звітів відзначили, що в Луганській області озброєння і техніка збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відводу.