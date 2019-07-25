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Підсумки дня: 25 липня


Затримання російського танкера, Зеленський поспілкувався з Трампом та інші новини

Троє британських міністрів готуються подати у відставку, - The Times Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях
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