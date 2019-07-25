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25.07.2019 - 22:12
Підсумки дня: 25 липня
Затримання російського танкера, Зеленський поспілкувався з Трампом та інші новини
Затримання російського танкера Nika Spirit
здійснили сьогодні, 25 липня, українські правоохоронці в порту Ізмаїла (Одеська область).
Детальніше
про причини та обставини затримання
Президент України Володимир Зеленський
провів телефонну розмову
з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом
Після допиту п'ятого президента Україна Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань
сталися сутички (відео)
Центральна виборча комісія (ЦВК)
опрацювала 99,91%
електронних протоколів на позачергових виборах у Верховну раду
Сьогодні вранці, 25 липня, в Одесі
затримали колишнього начальника
обласної поліції Дмитра Головіна
Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,49 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином,
курс перебуває на мінімальному рівні
в 2019 році
У Херсонській області 23 липня пронісся потужний смерч.
В мережі з'явилося відео
Співробітники поліції
встановили особу автора скандального відео
, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка
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Троє британських міністрів готуються подати у відставку, - The Times
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Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях
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