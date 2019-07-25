Затримання російського танкера в Ізмаїла: усі подробиці

Фото: затримання російського танкера в Ізмаїлі (facebook.com/MatiosAnatolii)

Затримано танкер РФ, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці

Затримання російського танкера Nika Spirit здійснили сьогодні, 25 липня, українські правоохоронці в порту Ізмаїла (Одеська область). Детальніше про причини та обставини затримання - у матеріалі РБК-Україна.

Екіпаж танкера повертається в РФ

Представник компанії-судновласника "Альтомар Шиппінг" повідомив, що екіпаж танкера в безпеці повертається на територію Російської Федерації.

За даними росЗМІ, факт повернення екіпажу додому підтвердили в посольстві РФ в Україні. Як відомо, українські правоохоронці допитали 10 членів екіпажу, які проходять у справі як свідки.

Омбудсмени РФ і України обговорили затримання танкера в Ізмаїлі

Омбудсмени Росії і України Тетяна Москалькова і Людмила Денісова провели телефонну розмову, в ході якої обговорили затримання танкера Nika Spirit. Зокрема, Москалькова пропросіла Денісову з'ясувати обставини затримання судна.

В РФ відреагували на затримання танкера в Ізмаїлі

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що на даний момент з'ясовують обставини затримання танкера Nika Spirit.

"Якщо мова йде про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати", - заявили в РФ.

Опубліковано відео затримання танкера РФ

Служба безпеки опублікувала відео затримання російського танкера в Ізмаїлі. За даними слідства саме цей танкер блокував українські кораблі в ході агресії РФ у Керченській протоці.

СБУ провела обшук на затриманому танкері Nika Spirit

Співробітники СБУ провели обшук на затриманому російському танкері, також був допитаний екіпаж, вилучені документи.

"Судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", - повідомили в СБУ.

В Ізмаїлі затриманий російський танкер

Співробітники Служби безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в порту Одеської області російський танкер Nika Spirit. Як повідомили в СБУ, раніше він називався NEYMA. Саме цей танкер, за даними українських правоохоронців, блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як повідомляється, за фактом блокування танкером NEYMA українські правоохоронці відкрили справу, заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ.

Фото: затримання російського танкера

"24 липня, за інформацією українських прикордонників, в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який по телефону ІМО - 8895528, за даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, який був використаний для перекриття Керченської протоки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, танкер змінив назву для приховування причетності до незаконних дій та актом агресії РФ.

Відзначимо, мова йде про інцидент в Керченській протоці, коли РФ атакувала українські кораблі. В результаті агресії РФ були захоплені українські військові кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Також в полоні РФ опинилися 24 українських моряка.