Затримання російського танкера в Ізмаїла: усі подробиці

Затримано танкер РФ, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці
Затримання російського танкера Nika Spirit здійснили сьогодні, 25 липня, українські правоохоронці в порту Ізмаїла (Одеська область). Детальніше про причини та обставини затримання - у матеріалі РБК-Україна.
Представник компанії-судновласника "Альтомар Шиппінг" повідомив, що екіпаж танкера в безпеці повертається на територію Російської Федерації.
За даними росЗМІ, факт повернення екіпажу додому підтвердили в посольстві РФ в Україні. Як відомо, українські правоохоронці допитали 10 членів екіпажу, які проходять у справі як свідки.
Омбудсмени Росії і України Тетяна Москалькова і Людмила Денісова провели телефонну розмову, в ході якої обговорили затримання танкера Nika Spirit. Зокрема, Москалькова пропросіла Денісову з'ясувати обставини затримання судна.
У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що на даний момент з'ясовують обставини затримання танкера Nika Spirit.
"Якщо мова йде про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати", - заявили в РФ.
Служба безпеки опублікувала відео затримання російського танкера в Ізмаїлі. За даними слідства саме цей танкер блокував українські кораблі в ході агресії РФ у Керченській протоці.
Співробітники СБУ провели обшук на затриманому російському танкері, також був допитаний екіпаж, вилучені документи.
"Судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", - повідомили в СБУ.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в порту Одеської області російський танкер Nika Spirit. Як повідомили в СБУ, раніше він називався NEYMA. Саме цей танкер, за даними українських правоохоронців, блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Як повідомляється, за фактом блокування танкером NEYMA українські правоохоронці відкрили справу, заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ.
Фото: затримання російського танкера
"24 липня, за інформацією українських прикордонників, в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який по телефону ІМО - 8895528, за даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, який був використаний для перекриття Керченської протоки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, танкер змінив назву для приховування причетності до незаконних дій та актом агресії РФ.
Відзначимо, мова йде про інцидент в Керченській протоці, коли РФ атакувала українські кораблі. В результаті агресії РФ були захоплені українські військові кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Також в полоні РФ опинилися 24 українських моряка.