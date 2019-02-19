Підсумки дня: 19 лютого

•Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9037 об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО

•Сегодня, 19 февраля 2019 года, на 86-м году жизни умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд

•В сирийском Идлибе, который на данный момент остается под контролем исламистов, произошел двойной теракт

•В Верховной Раде Украины выступил президент Европейского совета Дональд Туск. Его 15-минутную речь уже назвали исторической

•Кардиохирург и волонтер Назар Озерянский, который был активным участником Революции Достоинства, вспомнил о трагических днях Майдана

•Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Владимир Балух отправлен к месту отбывания наказания

•Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что 16 штатов, включая Калифорнию, подали на него в суд из-за решения ввести чрезвычайное положение в стране

•Венгерский лоукостер Wizz Air с мая 2019 года открывает два новых маршрута из Киева - в Афины и Салоники

•В Киеве провалилась дорога на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади

•В киевском торговом центре произошел странный инцидент - на LED-лестнице, где обычно отображается реклама, появилось огромное изображение свастики на красном фоне