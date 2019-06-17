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Підсумки дня: 17 червня
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17.06.2019 - 17:27
Новость на русском
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Парижі, у понеділок, 17 червня,
прибув на зустріч з президентом Франції
Емманюелем Макроном
В штабі операції Об'єднаних сил (ООС)
спростували інформацію
про вхід підрозділів Збройних сил України на територію Донецька
Команда президента Володимира Зеленського
готується до перенесення Адміністрації президента
з будівлі на вулиці Банковій
Представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька влада
наполягає на продовженні газового транзиту
через територію України
Європейська комісія
може призупинити дію безвізового режиму
для окремих країн Західних Балкан та Латинської Америки, через зростаючу кількість мігрантів з цих країн
Даша Лук'яненко пропала в селі Іванівка Одеської області в четвер, 13 червня. До пошуку дитини підключилися півтисячі людей, серед яких є військові, правоохоронці, волонтери. Мешканці двох будинків, де проходила дівчинка,
розповіли, що чули крик
.21-річна Яна Костраба, яка звинувачується в
скоєнні страшної ДТП в Ужгороді
, вже відправлена в ізолятор, де чекає засідання суду. Батько дівчини
пообіцяв молитися за потерпілого
Популярний український телеведучий, ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров раптово одружився.
Його обраницею стала Олександра Кучеренко
, зірка проекту "Танці з зірками 2017"
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