ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина вимагає від РФ продовжити транзит газу через Україну

Новини » Енергетика    17.06.2019 - 16:50
Німеччина вимагає від РФ продовжити транзит газу через Україну
Фото: Штеффен Зайберт (twitter.com/ShakRiet)

Німецький політик заявив, що це у їх абсолютних інтересах

Представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька влада наполягає на продовженні газового транзиту через територію України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зайберт повідомив, що з їх точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю.

"Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоби транзит був і надалі можливим", - наголосив представник федерального уряду.

Також він заявив, що Берлін активно підтримує тристоронні переговори стосовно продовження транзиту між ЄС, Україною та РФ, а спекулювати на випадок "іншого сценарію" вони не збираються.

Зайберт допустив, що тема газопроводу, яку в Німеччині вважають економічною, але з "політичним підтекстом", буде порушена на зустрічні канцлера Ангели Меркель та українського президента Володимира Зеленського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у РФ заявили, що не будуть зупиняти транзит газу через Україну в 2020 році. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що умови нового контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинні бути прийнятними для Москви.

Франція, Німеччина та Іспанія запускають найбільший в Європі оборонний проект Штайнмайер заявив про неможливість вести справи з Росією по-старому
Новини України ГерманияНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся