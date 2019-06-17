Євросоюз може призупинити безвіз для окремих країн

Фото: Дімітріс Аврамопулос (flikr.com)

Безвіз можуть призупинити для країн Західних Балкан та Латинської Америки

Європейська комісія може призупинити дію безвізового режиму для окремих країн Західних Балкан та Латинської Америки, через зростаючу кількість мігрантів з цих країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Єврокомісара з питань міграції Дімітріса Аврамопулоса, країни можуть уникнути призупинення дії безвізу, якщо кількість прохачів притулку з Західних Балкан та Латинської Америки зменшиться.

"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, недвозначне: ваша відповідальність - захищати цей привілей", - наголосив Аврамопулос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз в рамках програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького союзу прийняв до себе 32,7 тис. людей. Щонайменше 4,1 тис. біженців прийняла до себе Німеччина.

Раніше, віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону в подальшому будуть відмовлятися приймати біженців.

Також РБК-Україна писало, що міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову.