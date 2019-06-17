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У штабі спростували інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк

Новини » Надзвичайні події    17.06.2019 - 10:29
У штабі спростували інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк
Фото: ООС на Донбасі (з відкритих джерел)

У штабі попередили про вкид недостовірної інформації перед засіданням ТКГ

В штабі операції Об'єднаних сил (ООС) спростували інформацію про вхід підрозділів Збройних сил України на територію Донецька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, інформація про вхід військовослужбовців ОМБр ім. Короля Данила  та підрозділу Добровольчого українського корпусу (ДУК ПС) на територію Донецька є неправдивою.

"Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили у відомстві.

В штабі зазначили, що вкиди неправдивої інформації збоку російських окупаційних сил пов'язані з майбутнім засіданням Тристоронньої контактної групи у Мінську та закордонними візитами президента України.

"Ворожі пропагандистські ресурси йдуть на будь-які кроки для дестабілізації ситуації у інформаційному полі України", - наголосили в штабі ООС.

У штабі спростували інформацію про вхід ЗСУ в Донецьк

Нагадаємо, що протягом 16 червня російські найманці 30 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Бойовики били з заборонених мінометів 82-го та 120-го калібрів.

Раніше українська сторона Спільного центру контролю й координації (СЦКК) повідомила, що у Донецькій області бойовики здійснили обстріл житлового будинку у місті Мар’їнка.

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