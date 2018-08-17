В Україні заборонять автобуси без ременів безпеки

За словами Омеляна, найбільшу небезпеку для пасажирів становлять автобуси, які не обладнані ременями безпеки

Міністерство інфраструктури України (МІУ) планує до 2021 року внести зміни у правила перевезення пасажирів автобусним транспортом. Про це під час прес-конфереції повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Омелян зазначив, що Мініфраструктури розробило проект постанови про внесення змін до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

За його словами, найбільш частою причиною ДТП є автобуси, які були переобладнані з вантажних автомобілів.

"Аналіз ДТП за участі автобусів показав, що найбільшу небезпеку для пасажирів становлять автобуси, які переобладнані з вантажних транспортних засобів. Також автобуси, які не обладнані ременями безпеки", - додав міністр.

За його словами, зміни вступатимуть у три етапи, тому перевізники матимуть змогу замінити автобуси на якісні.

"З 1 січня 2019 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж 9; 3 1 січня 2020 року забороняється використання автобусів, переобладнаних із вантажних транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень; З 1 січня 2021 року забороняється використання транспортних засобів, які не обладнані ременями безпеки, відповідно до вимог правил європейської економічної комісії", - розповів Омелян.

Нагадаємо, 4 липня Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №7064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах".

"Метою законопроекту є посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів", - наголошують автори у пояснювальній записці.

Окрім того, у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 гривень.