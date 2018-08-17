У Києві біля будівництва на Осокорках затримали десятки озброєних осіб

Поліція затримала 40 озброєних людей на будівництві на Осокорках

У Києві на скандальному будівництві в Дарницькому районі затримали десятки осіб, озброєних ножами і гумовими кийками. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що на Осокорках вранці зібралися близько 80 чоловіків спортивної зовнішності. При цьому правоохоронці побачили, що у них є спецзасоби. Щоб попередити можливі правопорушення, на місце події направили спецназ, наряди патрульних і по тривозі підняли особовий склад територіального управління поліції.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Головного управління Національної поліції у Києві Віктора Нечитайла, як тільки прибули правоохоронці, молодики почали розбігатися в різні боки, проте поліцейські затримали близько 40 осіб.

"На місці ми побачили, що у них спецзасоби - щити, гумові кийки і навіть зброя. Їх доставляють до управління поліції для проведення ретельної перевірки та дачі пояснень про причини їх збору в зазначеному місці", - зазначив він.

Фото: затримання на Осокорках

Нагадаємо, в липні РБК-Україна повідомляло, що на Осокорках у Києві на акції проти забудови сталися сутички з поліцією.

Зазначимо, на території екопарку на Осокорках, де намагаються побудувати житловий комплекс "Патриотика на озерах", час від часу відбуваються конфлікти.