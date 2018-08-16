Підсумки дня: 16 серпня

Прокурор просить для Януковича 15 років позбавлення волі

Сторона обвинувачення по справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва просить визнати Януковича винним і засудити його до 15 років позбавлення волі. Про це в ході зачитування промови заявив прокурор Максим Крим. Прокурор по справі Руслан Кравченко зачитував промову протягом 30 хвилин. Весь цей час адвокат Януковича Віталій Сердюк перекрикував прокурора і заявляв клопотання. В ході засідання адвокати викликали поліцію, заявляючи про порушення прав на захист.

Муженко назвав чисельність військ РФ на Донбасі

Загальна чисельність регулярних військ Російської Федерації (РФ) на Донбасі включно з бойовиками становить близько 32 тисяч осіб. Про це сказав керівник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко в інтерв'ю "BBC News Україна". За його словами, на сході України присутні російські регулярні військові формування. Вони у кінці 2014 та у 2015 році були переформатовані ще на перший та другий армійські корпуси. "Загальна чисельність цих військ - близько 32 тисяч людей. Також є понад 700 танків, гармати, артилерійські системи", - сказав Муженко.

У Києві мотоцикліст стріляв у водія автобуса

У Києві в результаті дорожнього конфлікту мотоцикліст відкрив стрілянину по водієві автобуса. За даними поліції, спочатку між чоловіками виникла бійка, а потім водій мотоцикла застосував зброю. Постраждалий доставлений в лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу. Встановлено, що інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського. "Через конфлікт на дорозі щодо першочерговості проїзду обидва транспортні засоби зупинилися. Водії почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом мотоцикліст дістав зброю і зробив кілька пострілів", - йдеться в повідомленні.

Екс-депутат потрапив у Києві в ДТП

Екс-депутат від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко потрапив в аварію на проспекті Перемоги в Києві. ДТП сталося увечері в середу, 15 серпня. Ігор Мірошниченко їхав за кермом свого BMW по проспекту Перемоги недалеко від Центрального Рагсу. В його автомобіль на великій швидкості врізався інший автомобіль, марки Honda.

Магнітні бурі у серпні: як уберегтися від негативного впливу

Наступ пікового періоду активності Сонця влітку 2018 року припадає в другій половині серпня. Згідно з прогнозами експертів, магнітні бурі триватимуть до 21-го числа. Потік так званого "сонячного вітру" досягне магнітного поля Землі 16 серпня і викличе збудження магнітосфери. За даними NOAA (Національна погодна служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), найбільші показники очікуються 16 - 17 серпня і 20 - 21 серпня. Яку небезпеку магнітні бурі мають для людини, і як запобігти негативному впливу астрономічного явища на здоров'я - в матеріалі Styler.