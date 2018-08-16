Муженко назвав чисельність військ РФ на Донбасі

Регулярні війська РФ у 2015 році були переформатовані у 1 та 2 армійський корпуси

Загальна чисельність регулярних військ Російської Федерації (РФ) на Донбасі включно з бойовиками становить близько 32 тисяч осіб. Про це сказав керівник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко в інтерв'ю "BBC News Україна".

За його словами, на сході України присутні російські регулярні військові формування. Вони у кінці 2014 та у 2015 році були переформатовані ще на перший та другий армійські корпуси.

"Загальна чисельність цих військ - близько 32 тисяч людей. Також є понад 700 танків, гармати, артилерійські системи", - сказав Муженко.

Також він зазначив, що наразі українські військові спостерігають збільшення матеріальних запасів. Зокрема, заходять колони з Росії, які перевозять матеріальні засоби, в тому числі боєприпаси.

"Цікаво, що це не угрупування так званих "ЛНР/ДНР", це регулярні підрозділи, які по своїй системі управління підкоряються штабу восьмої загальновійськової армії, що дислокується в Новочеркаську", - сказав Муженко.

Керівник Генштабу ЗСУ додав, що крім того на Донбасі є найманці, а також військовослужбовці регулярних ЗС РФ.

Нагадаємо, 15 серпня 2018 року Служба безпеки України оприлюднила відеозапис свідчення затриманого у серпні цього року громадянина Білорусі, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань на сході України. Бойовик, зокрема, підтвердив участь кадрових російських офіцерів на Донбасі.