Итоги дня: 16 августа

Прокурор просит для Януковича 15 лет лишения свободы

Сторона обвинения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева просит признать Януковича виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы. Об этом в ходе зачитывания речи заявил прокурор Максим Крым. Прокурор по делу Руслан Кравченко зачитывал речь в течение 30 минут. Все это время адвокат Януковича Виталий Сердюк перекрикивал прокурора и заявлял ходатайства. В ходе заседания адвокаты вызвали полицию, заявляя о нарушении прав на защиту.

Муженко назвал численность войск РФ на Донбассе

Общая численность регулярных войск Российской Федерации (РФ) на Донбассе включительно с боевиками составляет около 32 тысяч человек. Об этом сказал руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина". По его словам, на востоке Украины присутствуют российские регулярные военные формирования. Они в конце 2014 и в 2015 году были переформатированы еще на первый и второй армейские корпуса. "Общая численность этих войск - около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы", - сказал Муженко.

В Киеве мотоциклист стрелял в водителя автобуса

В Киеве в результате дорожного конфликта мотоциклист открыл стрельбу по водителю автобуса. По данным полиции, сначала между мужчинами возникла драка, а потом водитель мотоцикла применил оружие. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Установлено, что инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского. "Из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов", - говорится в сообщении полиции.

Экс-депутат попал в Киеве в ДТП

Экс-депутат от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко попал в аварию на проспекте Победы в Киеве. ДТП произошло вечером в среду, 15 августа. Игорь Мирошниченко ехал за рулем своего BMW по проспекту Победы недалеко от Центрального Загса. В его автомобиль на большой скорости врезался другой автомобиль, марки Honda.

Магнитные бури в августе: как уберечься от негативного влияния

Наступление очередного пикового периода активности Солнца летом 2018 года приходится на вторую половину августа. Согласно прогнозам экспертов, магнитные бури продлятся до 21-го числа. Поток так называемого "солнечного ветра" достигнет магнитного поля Земли 16 августа и вызовет возбуждение магнитосферы. По данным NOAA (Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США), наибольшие показатели ожидаются 16 - 17 августа и 20 - 21 августа. Какую опасность магнтные бури имеют для человека, и как предотвратить негативное влияние астрономического явления на здоровье - в материале Styler.