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Підсумки дня: 15 липня

Новини » Інше    15.07.2019 - 19:52

Підсумки дня: 15 липня

  • Президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності без параду 
  • Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій Вовк зняв арешт з 415 земельних ділянок та об'єктів нерухомості компанії "Приватофис", які були заарештовані у 2017 році після націоналізації "ПриватБанку" 
  • НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО у липні на 648 грн або на 11,7% 
  • Телеведучі скандального NewsOne Василь Голованов і Олена Кирик потрапили в "Чистилище" бази Миротворця за намір взяти участь у анонсованому на 12 липня телемосту між українським NewsOne і російським "Росія 24" 
  • Автомобіль з кортежу Володимира Зеленського потрапив у ДТП в Запорізькій області: всі деталі, фото і відео
  • Якби дострокові парламентські вибори відбувалися в найближчу неділю, 5%-ний бар'єр подолали подолати б п'ять партій. У рейтингу партій перед виборами відбулися зміни 
  • Під Києвом, поблизу села Гурівщина, зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого загинули троє людей та близько 20 людей постраждали (фото і відео)
  • Дочка Володимира та Олени Зеленських сьогодні, 15 липня, святкує день народження. Мама іменинниці зворушливо привітала Олександру з 15-річчям, опублікувавши в Instagram їх спільне фото 

 

 

 

 

 

 

 

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