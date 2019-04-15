ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Україну насуваються сильні заморозки

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 10:14
На Україну насуваються сильні заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Україні найближчими днями буде морозною

Погода в Україні найближчими днями очікується холодною, 15 квітня в ряді областей очікуються заморозки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в західних, Житомирській і Київській областях очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий). У той же час у Чернігівській і Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту до -5 (IV рівень небезпеки, жовтий).

Також повідомляється, що вночі в Києві очікуються сильні заморозки до -2 (II рівень небезпеки, помаранчевий)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

Зазначимо, у західних областях очікується 8-10 градусів тепла вдень на Закарпатті стовпчик термометра покаже 11-13 градусів тепла. На сході і в південних областях вдень прогнозується до 9-14 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 6-8 градусів на сході, на решті території вночі прогнозується від 0 до 2 градусів тепла. В столиці очікується 1 градус морозу.

Синоптики попередили про заморозки уночі 15 квітня
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДСНСзаморозкиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся