ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Керченському мосту почали будувати залізницю з боку Керчі

Новини » Політика    14.04.2019 - 23:55
На Керченському мосту почали будувати залізницю з боку Керчі
Фото: Керченський міст (most.life)

У Росії хочуть запустити залізницю по мосту в окупований Крим у грудні 2019

З боку Керчі (окупований Крим) на залізничній частини Керченського мосту почали укладати рейки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Будівництво залізничного сполучення на мосту з Криму в Росію почалося влітку 2018 року з боку російського Краснодарського краю і тепер будівельники рухаються назустріч один одному.

"Колієукладач зайшов на міст з готової керченської ділянки залізничного підходу, який будується синхронно з мостом. Тепер верхня будова двоколійної залізниці через Керченську протоку формується одночасно з двох берегів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на мосту укладено майже 22 із 38 км рейкошпальної решітки.

Планується, що залізниця по мосту і підходи до неї запрацює в грудні 2019 року.

Нагадаємо, командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Керченський міст можуть зруйнувати підводні течії і рух льоду з Азовського моря в Керченську протоку. За словами Воронченко, міст руйнуватиметься також з-за землетрусів, які періодично відбуваються в цьому регіоні.

 

Україна висловила протест в ІМО через перевірки суден в Керченській протоці Протичовновий літак ВМС США провів розвідку біля берегів Криму
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України КримКерченский мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся