Україна готова помилувати бойовиків з Донбасу в обмін на звільнення політв'язнів

Геращенко заявила, що Україна готова помилувати злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів

Перший заступник голови Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Україна готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів. Про це вона написала у Facebook.

Також вона підтвердила готовність України обміняти 36 громадян Росії, засуджених в Україні за злочини проти територіальної цілісності, на що знаходяться на території РФ українських політв'язнів

"Ми чекаємо відповіді РФ на нашу пропозицію: заберіть 36 ваших - віддайте наших! Дайте команду вашим маріонеткам в ОРДЛО забрати кілька десятків злочинців і віддати наших героїв", - повідомила вона

Герашенко зазначила, що Україна готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі в рядах проросійських бандформувань, "щоб витягти з наших ОРДЛО".

За її словами, представники ОРДЛО в Мінську намагаються розіграти кремлівський сценарій про "обмін всіх встановлених на всіх встановлених" і стверджують, "що в їх катівнях лише 20 українських громадян та вимагаючи від нас 300".

Нагадаємо, в кінці липня український омбудсмен Людмила Денисова направила Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковой лист з пропозицією обміняти 36 затриманих в Україні росіян на українських політв'язнів.