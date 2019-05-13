ru
ua
13.05.2019 - 19:15
Підсумки дня: 13 травня
Україна
планує відмовитися від дотримання Мінських угод
у разі, якщо Німеччина, Франція та інші країни досягнуть зняття санкційного тиску з Російської Федерації в Раді Європи
Новообраний президент України Володимир Зеленський
опублікував відеоролик зі зверненням церковних ієрархів
різних конфесій до мешканців Донбасу і Криму (відео)
На міністра соціальної політики
Андрія Реву подали до суду
за образу жителів окупованого Донбасу
Народні депутати
Віталій Купрій і Надія Савченко хотіли зірвати засідання погоджувальної
ради 13 травня
Народні депутати зможуть підтримати одну із запропонованих дат інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського
без окремого рішення голови Верховної ради
Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування
щодо можливого тиску президента України Петра Порошенка
на суддів у справі "ПриватБанку"
З 30 травня по 15 червня через будівництво транспортного шляхопроводу
призупиняється залізничне сполучення з Кропивницьким
У Києві з 13 травня розпочалися випробовування мереж на гідравлічну щільність на чотирьох теплоджерелах, через що
гаряче водопостачання буде відсутнє не менше двох тижнів
У Чорнобилі вченим
вдалося зафіксувати нові ділянки зараження
, забруднення яких виявилося сильнішим, ніж вважалося раніше
Українці в 2019 році матимуть відразу кілька довгих вихідних.
Коли і скільки будемо відпочивати - читайте в матеріалі Styler
►
Іран відмовився від переговорів з Трампом
►
Україна може позбавити пенсій жителів Донбасу з паспортами РФ
Читати всі новини