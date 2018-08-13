Пограбування ломбарду в Києві скоїли не українці, - поліція

За даними поліції, злочинці між собою говорили іноземною мовою

Розбійне пограбування ломбарду в Києві скоїли не українці. Про це повідомив тимчасово в. о. начальника поліції Києва Віктор Нечитайло.

За словами Нечитайла, нападники ретельно готувалися до пограбування ломбарду. Такий висновок правоохоронці зробили за підсумками аналізу зібраної інформації.

"Проаналізувавши всю зібрану інформацію, можемо говорити про те, що вони чітко спланували розбій на магазин: вони обрали зручний час, коли у місті не буде пробок, прорахували шляхи відходу і місце відстою машини. Навіть той факт, що спалили автомобіль, який використовували при нападі, говорить про те, що вони намагалися знищити речові докази: саме в салоні виявили зброю, яку вони, ймовірно, використовували під час розбою", - зазначив Нечитайло і додав, що при відході злочинці прикривали обличчя від камер спостереження.

При цьому він підкреслив, що нападники - не українці. За його словами, між собою вони спілкувалися іноземною мовою, а до охоронця і продавця один з них звертався російською.

"За словами свідків, на злочин у них пішло декілька хвилин. При цьому вони добре орієнтувалися в магазині: про це свідчить те, що нападники забрали в основному ювелірні прикраси з дорогоцінним камінням. Остаточна сума завданих збитків буде встановлена після інвентаризації", - зазначив Нечитайло.

За вбивство охоронця і напад на ювелірний магазин злочинцям загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція вилучила відео з камер спостереження з місця пограбування ломбарду в Києві і відкрила кримінальні провадження.

12 серпня в Києві на вулиці Щербаківського троє невідомих пограбували ломбард і застрелили охоронця, після чого зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки". Пізніше поліцейські знайшли спалений автомобіль, на якому зникли грабіжники.