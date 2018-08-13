Екс-радник Трампа заявила, що записувала розмови в Білому домі

Заява Омароси Маніголт-Ньюман викликало різку критику з боку прихильників президента США

Колишній радник президента США Омароса Маніголт-Ньюман в неділю заявила, що в таємниці робила запис розмов у Білому домі. Про це повідомляє Голос Америки.

Серед записаних розмов присутня бесіда з головою адміністрації Джоном Келлі в ситуаційної кімнаті про її звільнення.

Уривки розмови з Келлі вона продемонструвала в ефірі каналу NBC, в якій вона з'явилася внаслідок виходу її книги "Unhingend".

У записі можна почути, як Келлі каже, що вона може розглядати час проведений в Білому домі, як "рік служби країні", після чого говорить про "майбутні труднощі", які пов'язані з її "репутацією".

В ефірі програми Маніголт-Ньюман сказала, що такий коментар вона розцінила як загрозу, тому рішення таємницею записи розмов у Білому домі розрахувала як форму захисту.

У своїй книзі вона стверджує, без будь-яких доказів, що в той час коли вона була учасницею реаліті-шоу Трампа The Apprentice, існували записи, де Дональд Трамп вимовляє слово "негр".

Також вона заявила, що сама не прослуховувала цих записів, але сказала, що після закінчення роботи над книгою чула запис Трампа під час поїздки в Лос-Анджелес.

"Я чула його голос так само ясно, як зараз ваш", - заявила Маніголт-Ньюман ведучому.

Білий дім поки ніяк не відреагував на запис розмови, але при цьому зробив спроби дискредитувати книгу.

Наприклад, прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс заявив, що її книга "сповнена брехні", а Дональд Трамп назвав Маніголт-Ньюман "нікчемною".

У річницю акцій прихильників ідеї переваги білої раси в Шарлотсвіллі, Маніголт-Ньюман сказала, що президент США використовує цю тему для "збудження його електоральної бази". Також вона додала, що він не може об'єднати країну, та як ставить себе вище країни кожен день".

Нагадаємо, США пройшли акції націоналістів і їхніх супротивників. Маніфестація націоналістів була приурочена річниці подій у місті Шарлотсвілль, де рік тому під час заворушень загинула жінка, яка критикувала дії поліції.