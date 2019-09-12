Комітет рекомендував Раді заборонити Геращенко відвідувати 5 засідань

Фото: Ірина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Геращенко хочуть позбавити можливості брати участь у п'яти пленарних засіданнях парламенту

Комітет Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту пропонує ВР позбавив народного депутата Ірину Геращенко можливості брати участь у п'яти пленарних засіданнях. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що Геращенко пропонують позбавити можливості брати участь у п'яти пленарних засіданнях парламенту. Остаточне рішення ухвалюватиме парламент під час пленарного засідання. Сама Геращенко участі у засіданні не брала.

Відповідне звернення надійшло до комітету через вислів Ірини Геращенко "Зелені чоловічки" по відношенню до фракції "Слуга народу". Так, після ранкового засідання Ради депутати скликали окреме засідання комітету, на якому розглянули питання щодо вислову Геращенко у Верховній раді.

"Рекомендувати Верховній Раді прийняти рішення про позбавлення народного депутата Геращенко права брати участь у п'яти пленарних засіданнях парламенту", - заявив Кальченко.



Так, за рішення проголосували більшість членів комітету.

Нагадаємо, у перерві між пленарними засіданням у четвер відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому розглянуть кнопкодавство їх нардепів.

У середу, 11 вересня, народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук попалася на кнопкодавстві.

Раніше на кнопкодавстві був викритий представник "Слуги народу" Сергій Литвиненко.