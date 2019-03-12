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Підсумки дня: 12 березня

Новини » Інше    12.03.2019 - 18:40

Підсумки дня: 12 березня

• Через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації направило Україні ноту

• В Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2"

• Президент України Петро Порошенко представив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса

• Парламент Венесуели ухвалив рішення про введення в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії

• Верховна Рада у вівторок, 12 березня, виявилася напівпорожньою в розпал робочого дня (фото) 

• Штормовий вітер зруйнував частину житлового будинку під Києвом - інцидент стався в Борисполі (фото, відео) 

• Сильний вітер ледь не став причиною чергової трагедії - в Одесі на пляжі Аркадія різкий порив вітру здув із пірсу в Чорне море коляску з дитиною (відео) 

• Дівчинка-мауглі, яка багато років не покидала меж квартири-звалища, зараз перебуває в лікарні.

• В Україні випав сніг - у вівторок, 12 березня, слідом за сильним штормовим вітром та під впливом циклону Еберхарда деякі регіони країни неабияк припорошило. Користувачі мережі діляться знімками та відео засніжених краєвидів (фото, відео)

• Королівська родина відзначила День Співдружності націй (фото) 

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