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У Венесуелі ввели режим НС

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 06:39
У Венесуелі ввели режим НС
Фото: ситуація у Венесуелі (з відкритих джерел)

Режим НС введено на тлі відключень електроенергії

Парламент Венесуели ухвалив рішення про введення в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Повідомляється, що до даних заходів закликав лідер опозиції Хуан Гуайдо. Необхідність режиму ЧП він пояснив загибеллю людей через відключення електрики.

Зазначено, що режим НС дозволяє президенту Венесуели перерозподіляти на боротьбу з надзвичайними ситуаціями економічні і військові ресурси.

Крім того, Гуайдо закликав громадян 12 березня "вийти на вулиці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через проблеми з електрикою у Венесуелі з листопада 2018 по лютий 2019 року померли 79 осіб.

Раніше 21 з 23 штатів Венесуели залишився без енергопостачання. Збій стався і в столиці Каракасі, де через відключення електрики перестало працювати метро.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати можуть розширити санкції щодо банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

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