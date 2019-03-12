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Яскравий вихід: Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві

Lite » Мода 12.03.2019 - 11:25
Яскравий вихід: Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: twitter.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Королівська родина відзначила День Співдружності націй

День Співдружності націй (Commonwealth Day), який відзначається у Великобританії в другий понеділок березня – свято єднання між 53 країнами-учасницями, які раніше входили в Британську імперію. В честь такої події вчора, 11 березня, Меган Маркл і принц Гаррі вирушили з офіційним візитом в Канадський дім, де провели весь день. А ввечері разом з Єлизаветою II, принцом Чарльзом, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, відправилися на службу в Вестмінстерське абатство.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Меган Маркл і принц Гаррі

Кейт Міддлтон і принц Вільям, Меган Маркл і принц Гаррі відправилися на службу у Вестмінстерському абатстві (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Це один з небагатьох останнім часом спільних виходів викликав справжній ажіотаж у мережі – не кожен день можна побачити всіх членів королівської родини разом, та ще і при повному параді. Зрозуміло, під пильне вивчення потрапили образи всіх жінок знаменитого сімейства.

Меган Маркл, яка вдень продемонструвала смарагдове вбрання від Erdem, для вечора обрала ансамбль молочного відтінку: довге закрите плаття з чорними візерунками-ланцюгами, пальто і незвичний капелюшок на потилиці – всі від одного з улюблених дизайнерів Меган Victoria Beckham. Доповнили образ туфлі на шпильці і клатч зеленого відтінку.

Яскравий вихід: Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві

Яскравий вихід: Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві

А Кейт Міддлтон ще раз довела свою відданість улюбленим речам. Вона прийшла на захід у яскраво-червоному приталеному пальто зы сріблястими гудзиками від Catherine Walker. У цьому вбранні вона вже блищала в 2014 році під час офіційного візиту в Нову Зеландію. Цього разу образ вона розбавила круглої червоного кольору капелюшком Gina Foster, а також світло-сірого відтінку сумочкою і туфлями.

Єлизавета

Королева Єлизавета II (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Не менш яскраво, ніж молоді члени сім'ї, виглядала і сама королева Єлизавета. Її Величність для служби в Вестмінстерському абатстві вибрала яскравий образ, продуманий до дрібниць. Пальто, капелюшок з квітами, плаття і брошка – все яскраво-фіолетового відтінку. У вухах – улюблені перлинні сережки, а на пальто брошка з фіолетовим каменем. Розбавили ансамбль чорні лакові сумочка, рукавички і такого ж кольору туфлі.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл вирушила на світський прийом, який відбувся у Канадському домі. Герцогиня Сассекська вибрала наряд в зелених тонах.

Цікаво, що до цього Кейт Міддлтон також показала новий стильний ансамбль у смарагдових тонах.

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Новини України Кейт МіддлтонЄлизавета IIМеган Маркл
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