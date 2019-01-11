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В окупованій Макіївці обвалився дах ринку

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 15:09
В окупованій Макіївці обвалився дах ринку
Фото з відкритих джерел)

Про кількість жертв поки інформації немає

У Макіївці тимчасово окупованої Донецької області сьогодні, 11 січня 2019 року, обвалився дах на "Червоному ринку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 62.ua.

Повідомляється, що обрушився цілий торговий ряд. Очевидці події повідомляють про постраждалих. Зараз ринок перекритий.

ЗМІ повідомляють, що дах звалилася через скупчення снігу на покрівлі.

 

Фото з відкритих джерел)

Нагадаємо, у Кропивницького 5 жовтня на оптовому ринку №1 через негоду обвалився дах. В результаті події ніхто не постраждав.

В одній зі шкіл Вишневого (Київська область) 1 грудня в результаті негоди обвалився дах. У зв'язку з інцидентом, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести негайне розслідування.

Як повідомили ДСНС, 1 грудня в 11:33 на ПЗЧ 34-ДПРЧ міста Вишневе надійшло повідомлення про руйнування даху з подальшим обвалом в середину приміщення спортивного залу ДЮСШ "Фаворит". Було встановлено, що в приміщенні площею 600 м2 обвалився дах на площі 200 м2. У ДСНС відзначили, що приміщення спортивної школи здано в експлуатацію в квітні 2018 року.

Також повідомлялося, що у Вишгороді під Києвом у житловому багатоповерховому будинку обвалився балкон.

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