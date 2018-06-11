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НБУ подав два позови проти Коломойського на суму 10 млрд гривень

НовиниФінанси    11.06.2018 - 14:54
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Один з позовів подано в суд Швейцарії, за місцем проживання Коломойського

Національний банк України подав нові судові позови в суди Швейцарії і України проти колишнього акціонера "ПриватБанку", українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Судові справи стосуються виконання Ігорем Коломойським його зобов'язань за наданим у 2016 році особисте поручительство на користь Національного банку. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав "ПриватБанку" в період між 2008 і 2015 роками. Загалом позови направлені на погашення заборгованості з п'яти кредитними договорами на суму близько 10 млрд гривень.

Перший позов поданий за місцем проживання Ігоря Коломойського у Швейцарії - в суд першої інстанції в Женеві.

Другий пакет позовів подано за місцем знаходження майна Ігоря Коломойського в Україні - в Господарський суд Дніпропетровської області.

"Таке рішення Національного банку свідчить, що регулятор готовий вести судові справи проти Ігоря Коломойського як в Україні, так і за кордоном, щоб залучити його до відповідальності. Ігор Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов'язання добровільно, незважаючи на важкі наслідки, які українська держава мусить понести в результаті його дій", - йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

"Ці позови є ще одним важливим кроком на шляху до захисту інтересів українських та забезпечення виконання колишніми акціонерами "ПриватБанку" взятих на себе зобов'язань", - заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, коментуючи подачу класиків.

"ПриватБанк" отримав кредити рефінансування від НБУ під забезпечення поручительств, наданих особисто Ігорем Коломойським. Але сьогодні ясно, що в той час "ПриватБанк" насправді не міг повернути ці кредити. Зрештою, державі довелося націоналізувати банк ціною значних витрат в еквіваленті 5% ВВП, щоб захистити інтереси мільйонів власників рахунків і зберегти фінансову стабільність в цілому.

Нагадаємо, суд Лондона зобов'язав Коломойського пояснити угоди "ПриватБанку" на 1,9 млрд доларів.

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Теги публікації: ПриватБанк, Коломойский, иск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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