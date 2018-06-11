Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Президент підписав закон про антикорупційний суд

НовиниПолітика    11.06.2018 - 14:54
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Закон був підтриманий 315 депутатами Верховної ради

Президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд". Голова держави підписав проект закону на зустрічі зі студентами Української академії лідерства.

"Сьогодні, 11 червня, історичний день. Це ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури. Нарешті ми перестали використовувати словосполучення "законопроект про антикорупційний суд" і запускаємо закон. Нарешті це відбулося", - сказав він.

Нагадаємо, 10 червня, до Адміністрації президента (АП) надійшов закон України "Про Вищий антикорупційний суд".

Закон був ініційований главою держави та підтриманий 315 депутатами Верховної ради 7 червня.

9 червня голова Верховної ради Андрій Парубій під час виступу на міжпарламентській конференції "Грузія-Молдова-Україна" підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

До Адміністрації президента надійшов закон України "Про Вищий антикорупційний суд" Порошенко подякував Букіккіо за підтримку створення антикорупційного суду
Теги публікації: НАБУ, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся