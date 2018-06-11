Президент підписав закон про антикорупційний суд

Закон був підтриманий 315 депутатами Верховної ради

Президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд". Голова держави підписав проект закону на зустрічі зі студентами Української академії лідерства.

"Сьогодні, 11 червня, історичний день. Це ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури. Нарешті ми перестали використовувати словосполучення "законопроект про антикорупційний суд" і запускаємо закон. Нарешті це відбулося", - сказав він.

Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні! pic.twitter.com/ZhrsVdFbuw — Петро Порошенко (@poroshenko) June 11, 2018

Нагадаємо, 10 червня, до Адміністрації президента (АП) надійшов закон України "Про Вищий антикорупційний суд".

Закон був ініційований главою держави та підтриманий 315 депутатами Верховної ради 7 червня.

9 червня голова Верховної ради Андрій Парубій під час виступу на міжпарламентській конференції "Грузія-Молдова-Україна" підписав закон про Вищий антикорупційний суд.