ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф, накладений ФІФА

Федерація готова розглянути варіанти співпраці з Вукоєвичем

Федерація футболу України (ФФУ) вирішила компенсувати хорватському футболісту Огнєну Вукоєвичу штраф, накладений на нього ФІФА за відео зі словами "Слава Україні". Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

"Упевнений, що це (штраф від ФІФА, - ред.) непорозуміння, яке можна виправити, і якщо Огнен буде оскаржувати таке рішення ФІФА, то Федерація футболу України надасть йому в цьому юридичну і загальну підтримку. Крім того, ми готові надати додаткову аргументацію та роз'яснення щодо значення вітання "Слава Україні!" - повідомив Павелко.

Президент ФФУ подякував Вукоєвичу за демонстрацію поваги до України.

"Якщо ж санкція ФІФА залишиться в силі, то, порадившись з іншими представниками керівництва ФФУ, ми вирішили за рахунок власних коштів компенсувати Вукоєвичу суму штрафу, яку йому доведеться сплатити. Крім того, ми готові розглянути варіанти співпраці ФФУ з таким висококласним фахівцем, як Огнен", - зазначив Павелко.

За його словами, ФФУ цінує людей, які віддані Україні і не бояться публічно демонструвати повагу до неї.

Нагадаємо, ФІФА оштрафувала Вукоєвича за відео на підтримку України.