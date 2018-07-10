У Таїланді з печери евакуйовані всі діти і тренер

З печери евакуйовані 12 дітей і тренер

В Таїланді сьогодні, 10 липня, всі 12 підлітків - учасників дитячої футбольної команди і їх тренер евакуйовані рятувальниками з затопленої печери. Про це повідомляє СNN.

Про завершення рятувальної операції повідомили очевидці. Всі підлітки були врятовані на третій день з початку операції. Раніше фахівці заявляли, що 10 липня - останній день, коли критично важливо евакуювати дітей, адже в країні очікуються дощі, які можуть повністю затопити печеру.

Нагадаємо, місцева влада відзначали, що рятувальні роботи йдуть з випередженням графіка: на виведення кожної дитини на поверхню витрачалось майже вдвічі менше часу, ніж було заплановано. До порятунку дітей в Таїланді залучені 13 іноземних дайверів і члени елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Через сильну зливу в печері Кхао Луанг почала різко прибувати вода, і група була змушена піти вглиб на 4 км, опинившись відрізаними від входу.