Іспанія затвердила новий склад уряду Каталонії без ув'язнених політиків

Інавгурація нового уряду відбудеться завтра, 2 червня

Новий регіональний уряд Каталонії, куди не увійшли політики, які перебувають у в'язницях або втекли за кордон, затверджено центральною владою в Мадриді. Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, минулого місяця уряд Іспанії визнала повноваження нового глави уряду Каталонії Кіма Торры, однак відмовилося затвердити склад Кабінету міністрів, куди увійшли чотири кандидати, проти яких висунуті звинувачення, пов'язані з проведенням референдуму про незалежність.

На початку цього тижня Торра запропонував новий склад адміністрації, вже без цих чотирьох кандидатів.

Сьогодні імена нових міністрів були опубліковані в офіційному журналі каталонського уряду. Інавгурація членів нового уряду відбудеться в суботу.

Після цього новому каталонському уряду буде дозволено взяти на себе свої обов'язки, і коли це станеться, пряме управління Мадрида над регіоном буде автоматично скасовано.

Нагадаємо, німецькі прокурори офіційно просять суд дозволити екстрадицію екс-президента Каталонії Карлеса Пучдемона.