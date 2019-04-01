Підсумки дня: 1 квітня

• Результати виборів 2019 станом на 18:26 показують значний відрив Володимира Зеленського від другого місця. За результатами підрахунку 90% протоколів, Зеленський набирає 30.26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15.99% голосів, Юлія Тимошенко - 13.35

• Перший тур виборів 2019 був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявив спеціальний координатор ОБСЄ

• Курс долара на міжбанку в продаж 1 квітня 2019 року знизився на 30 копійок до 27,03 грн/долар, курс купівлі до 26,98 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 30 копійок до 30,37 грн/євро

• Тариф на газ з 1 квітня 2019 року буде знижено для побутових споживачів на 2%

• У виробництво Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої і Геннадія Дронова за фактом ДТП 18 жовтня 2017 на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечникова в Харкові

• З 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада

• Як виглядав лідер першого туру виборів президента України Володимир Зеленський на початку 2000-х - дивіться в добірці Styler (фото)

• У Києві 1 квітня сталася курйозна дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом Volkswagen. Транспортний засіб провалилася під асфальт (відео)

• Вихідних у квітні 2019 року буде багато, так як в цьому місяці Україна святкуватиме Великдень, що також збігається з травневими святами