Справу Зайцевої та Дронова передали до апеляційного суду

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Визначена колегія суддів Харківського апеляційного суду, що буде розглядати справу

У виробництво Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої і Геннадія Дронова за фактом ДТП 18 жовтня 2017 на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечникова в Харкові. Про це повідомляє "Судова влада України".

Повідомляється, що протоколом автоматичного розподілу судових справ визначена колегія суддів Харківського апеляційного суду, яка буде розглядати справу. Головуючий у справі - суддя Володимир Протасов, судді Олена Грошева і Вікторія Яковлєва.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста.

Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі. Також Дронова та Зайцеву на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. Їм також продовжили запобіжний захід поки вирок не набуде чинності. Обвинувачені протягом 30 днів можуть подати апеляції. Раніше адвокати Дронова наполягали на тому, що їх підзахисний не винен у скоєнні ДТП. Дронов заявив, що оскаржуватиме вирок суду. Так як він не вважає вирок справедливим.

Додамо, нещодавно повідомлялося, що у Київський районний суд Харкова 26 березня надійшла апеляція обвинуваченої у ДТП Олени Зайцевої та її заступниці.