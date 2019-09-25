Імпічмент Трампа і відставка Князєва: новини за 24 вересня

У США почали процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа, Глава Національної поліції України Сергій Князєв йде у відставку, а екс-президент України Віктор Янукович готується повернутися в Україну. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 24 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

В Конгрессі США оголосили початок процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Причиною став нібито тиск на президента України Володимира Зеленського. Оголошення зробила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Раніше вона вже анонсувала імпічмент в ніч на 25 вересня

Екс-президент України Віктор Янукович готується до того, щоб повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, інформує "5 канал". Адвокати працюють над забезпеченням перебування Януковича в Україні

Голова Національної поліції України Сергій Князєв йде у відставку. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна. Князєв зазначив, що був призначений головою Національної поліції 8 лютого 2018 року, і за цей час в ЗМІ неодноразово "з'являлися брудні історії"

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1011, автором якого він є, про План оборони України. Прийняття закону дозволить створити умови для підготовки органів держвлади, всіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан.

Народний депутат Вадим Новинський, член комітету з питань реінтеграції Донбасу зареєстрував законопроект №1102, яким пропонується визнати таким, що втратив силу закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це повідомляє РБК-Україна. Новинський заявив, що чинний мовний закон був поданий та розглянутий акурат перед президентськими виборами як елемент передвиборної кампанії минулої влади.

У Міністерстві охорони здоров'я України назріває грандіозний скандал. Фахівці директоратів, державні службовці різних відділів написали відкритий лист до прем'єр-міністра України Олексію Гончаруку, в якому пояснили, що дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров'я в Україні.

Відомий український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) - переможець Х-фактору і учасник Євробачення-2018, потрапив до сотні найкрасивіших людей світу в рейтингу TC Candler. 22-річний виконавець увійшов у список найгарніших чоловічих облич 2019 року.



Погода в Україні 25 вересня погіршиться, синоптики попереджають про заморозки до -5. Повідомляється, що завтра у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі досягнуть -3. Разом з тим, у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті складуть -5.