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Путін не досяг в Україні жодної цілі. Мобілізація в РФ нічого не дасть, - польський генерал

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Четвер 05 травня 2022 07:08
Путін не досяг в Україні жодної цілі. Мобілізація в РФ нічого не дасть, - польський генерал Фото: колишній командувач сухопутними військами Польщі Вальдемар Скшипчак (polityka pl)
Автор: Володимир Костирін

Президент РФ Володимир Путін, не домігшись жодного успіху у війні проти України, на параді 9 травня може оголосити, що захоплені території за період ведення кампанії й були цілями Кремля. Таку думку висловив польський генерал, колишній командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Військовий зазначив, що російська пропаганда може оголосити все що завгодно, і "навіть із поразки, яку вона зазнає в Україні, зробити перемогу".

Скшипчак переконаний, що росіяни приймуть подібні фейки за чисту монету і "будуть вірити Путіну, проте насправді їм нічого оголошувати, оскільки вони програють в Україні".

"Ймовірно, 9 травня Путін заявить, що території, які вони змогли захопити за період війни в Україні, і були цілями кремля. І це нібито перемога, хоча всім зрозуміло, що він не досягнув в Україні жодних цілей під час своєї так званої воєнної операції", - сказав польський генерал.

Він вказує, що в армії РФ немає сил на окупацію значних територій України, оскільки ЗСУ дають ворогові гідну відсіч.

"Проблема Путіна полягає в тому, що російська армія вже не має боєздатного війська. Отже, він може оголосити часткову або повну мобілізацію, аби посилити військовий контингент, який вже перебуває в Україні", - допускає Скшипчак, додавши, що в оперативному плані така мобілізація нічого РФ не дасть, оскільки свіжі сили зможуть потрапити на фронт тільки через кілька тижнів.

"Очевидно, в Росії побоюються, що Україна - отримуючи багато військової техніки із Заходу і створюючи нові військові підрозділи - поступово почне витісняти російську армію. Час зараз грає на Україну, і його треба використати", - говорить він.

Нагадаємо, у березні польський генерал Скшипчак заявив, що Варшава може претендувати на Калінінград, який окупований Росією.

Як повідомлялося раніше, західні офіційні особи вважають, що Путін може офіційно оголосити Україні війну 9 травня, з метою максимально мобілізувати резервні сили і набрати більше солдатів, щоб кинути їх в Україну. При цьому у Кремлі назвали "нісенітницею" інформацію про можливу загальну мобілізацію та оголошення 9 травня війни Україні.

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