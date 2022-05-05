Частина російських військових через втрати відмовилася продовжувати бойові дії, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронтах станом на початок 71-ї доби протистояння російському вторгненню. Окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення контролю над територією Донбасу та утримання сухопутного коридору з Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Одночасно ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова. Здійснює перегрупування військ на окремих напрямках, вживає заходів з поповнення запасів. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони. В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.

Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.

У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі". За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.

За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України.

Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до РФ.

Підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону.

Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено 9 повітряних цілей: 4 БпЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та 3 крилаті ракети противника. Також уражено 2 літаки. Попередньо - винищувачі Су-30. Інформація уточнюється.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 11 атак ворога, знищено 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.