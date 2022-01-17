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Бункер на колесах: розсекречені характеристики розкішного позашляховика Путіна

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Понеділок 17 січня 2022 13:23
Бункер на колесах: розсекречені характеристики розкішного позашляховика Путіна Дизайн люкс-позашляховика Aurus Komendant (Фото: Роспатент)
Автор: Олександр Мороз

У базі Росстандарта з'явилося "Схвалення типу транспортного засобу" (ОТТС) на преміальний позашляховик Aurus Komendant. І хоча модель офіційно ще не представлена, в документі містяться деякі характеристики автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на веб-портал Росстандарта.

Так позашляховик Aurus Komendant отримав той же силовий агрегат, що і представлений раніше седан Senat: гібридна установка на базі 4,4-літрового бензинового турбомотора V8 потужністю 598 кінських сил і компактного синхронного електромотора, що видає на піку 63 сили. У парі з силовим агрегатом працює 9-діапазонна автоматична коробка передач.

Бункер на колесах: розсекречені характеристики розкішного позашляховика Путіна

Але і важить повнопривідний позашляховик чимало: 3235 кілограмів при габаритах 5380х2004х1820 міліметрів. Дорожній просвіт автомобіля становить 20 сантиметрів при шинах 255/55 R20. Найсерйозніша відмінність від інших Аурусів - пневматична підвіска замість пружинної.

У графі "Призначення" сертифіката є цікавий запис: "автомобіль спеціального призначення для захисту життя і здоров'я пасажирів" і примітка, що конструкція кузова передбачає можливість установки броні.

Бункер на колесах: розсекречені характеристики розкішного позашляховика Путіна

Немає ніяких сумнівів, що в недалекому майбутньому з'явиться заводська броньована версія для обслуговування вищих державних чиновників. Старт виробництва Aurus Komendant на заводі в Єлабузі намічений на літо цього року. Крім Росії модель планується продавати в країнах Середньої Азії, Близького Сходу, Китаю і навіть Західної Європи.

Нагадаємо, що у 2021 році Rolls-Royce встановив абсолютний рекорд продажів у своїй історії. У компанії вважають, що такий результат викликаний не в останню чергу пандемією COVID-19.

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