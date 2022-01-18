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Європейська гігафабрика Tesla в Берліні випустила перші електромобілі, але купити їх не можна

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Вівторок 18 січня 2022 09:20
Європейська гігафабрика Tesla в Берліні випустила перші електромобілі, але купити їх не можна Підприємство Tesla Giga Berlin (Фото: thron.com)
Автор: Константин Широкун

Завод Tesla Giga Berlin нарешті отримав частковий дозвіл від місцевої адміністрації на запуск виробництва. На першому етапі на підприємстві зберуть близько 2000 компактних електрокроссоверов Tesla Model Y.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Tagesspiegel.

Але свіжозібрані машини не можна буде реалізувати. На них робітники будуть відпрацьовувати всі технологічні та складальні процеси - по суті, на берлінському заводі Tesla поки що стартували лише передсерійне виробництво. Підприємству дозволено виробляти 500 електромобілів і не більше 6000 деталей на тиждень.

Зібрані в найближчі тижні та місяці електромобілі частково відправляться на випробування, а частково увійдуть до корпоративного парку європейських представництв Tesla.

Заявлено, що сумарна вартість першої партії машин - близько 120 мільйонів євро. Таким чином, кожна зібрана в Європі Model Y оцінена в 60 тисяч євро.

Також ми писали, що Volkswagen представив доступну альтернативу Passat. Новинку назвали Lamando.

Раніше повідомлялося, що найпопулярніші в Україні Автомобілі боротимуться за екологію по-своєму. Dacia не має наміру переходити на випуск електромобілів.

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