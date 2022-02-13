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З України намагалися незаконно вивезти ретроавтомобіль за підробленими документами

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Неділя 13 лютого 2022 16:12
З України намагалися незаконно вивезти ретроавтомобіль за підробленими документами Москвич-401, який намагалися вивезти з України (Фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Вадим Добровольский

Українські прикордонники запобігли незаконному вивезенню ретроавтомобіля з країни. Москвич-401 хотіли вивезти до Польщі за підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Прикордонники затримали ретроавтомобіль Москвич-401 на пропускному пункті "Краковець" 9 лютого 2022 року. Машиною 1955 року керував 27-річний українець, який прямував до Польщі.

З України намагалися незаконно вивезти ретроавтомобіль за підробленими документами

Під час огляду та перевірки автомобіля прикордонники та митники виявили невідповідність VIN-коду на кузові автомобіля з інформацією в реєстраційних документах.

Співробітники Держприкордонслужби поінформували про подію Нацполіцію. Автомобіль разом з водієм були передані правоохоронцям для проведення подальших процесуальних дій.

З України намагалися незаконно вивезти ретроавтомобіль за підробленими документами

Судячи з фотографій, затриманий автомобіль знаходиться в прекрасному відреставрованому стані. Це дозволяє припустити, що машину хотіли вивезти до Польщі для подальшого продажу.

Москвич-401 випускався на заводі МЗМА в Москві з 1954 по 1956 рік.
Автомобіль оснащувався бензиновим двигуном об'ємом 1,1 літра потужністю 26 к.с. і 3-ступінчастою механічною коробкою передач. З таким силовим агрегатом машина могла розганятися до 90 км/год.

Нагадавши, в Україні майстер-самоучка побудував Екстремальний всюдихід. Машина, оснащена мотором Mercedes створена для подолання боліт та іншого важкого бездоріжжя.

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