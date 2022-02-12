ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для підкорення боліт: в Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

Новость на русском →
Субота 12 лютого 2022 09:25
Для підкорення боліт: в Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід Всюдихід Triton (Фото: chasdiy.org)
Автор: Константин Широкун

Всюдихід Triton побудований для підкорення лісової хащі та боліт українського Полісся. Будівництво екстремального автомобіля зайняло 9 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на "Час дій".

Для підкорення боліт: в Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

Механік Анатолій Павлович з Рівненської області поодинці створив значний всюдихід. На сьогодні Triton поки не може їздити по дорогах загального користування. Щоб отримати номери, машині потрібно пройти сертифікацію.

Для підкорення боліт: в Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихідМайстер не виключає, що при наявності стабільного попиту готовий виробляти такі машини дрібними серіями. Але визнає, що масове виробництво не подужає – для цього потрібні інвестиції в оренду приміщень, покупку обладнання.

У конструкції українського всюдихода використовуються елементи кабіни та рами вантажного автомобіля ГАЗ-66. У цій же машини запозичені роздавальна коробка і механічна лебідка. Заради тяговитості було вирішено використовувати дизельний двигун. У передній частині автомобіля встановлений 2,5-літровий турбодизель від Mercedes-Benz.

Раніше ми писали, що Bosch перенавчить своїх співробітників через скорочення випуску ДВС. На навчання компанія витратить близько 2 млрд євро.

Також повідомлялося, що в Україні з'явився найменший електромобіль від Citroen. Ціна новинки - близько 7 тис. євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору