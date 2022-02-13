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Из Украины пытались незаконно вывезти ретроавтомобиль по поддельным документам

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Воскресенье 13 февраля 2022 16:12
Из Украины пытались незаконно вывезти ретроавтомобиль по поддельным документам Москвич-401, который пытались вывезти из Украины (Фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Вадим Добровольский

Украинские пограничники предотвратили незаконный вывоз ретроавтомобиля из страны. Москвич-401 хотели вывезти в Польшу по поддельным документам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Пограничники задержали ретроавтомобиль Москвич-401 на пропускном пункте "Краковец" 9 февраля 2022 года. Машиной 1955 года управлял 27-летний украинец, который направлялся в Польшу.

Из Украины пытались незаконно вывезти ретроавтомобиль по поддельным документам

При осмотре и проверке автомобиля пограничники и таможенники выявили несоответствие VIN-кода на кузове автомобиля с данными в регистрационных документах.

Сотрудники Госпогранслужбы проинформировали о происшедшем Нацполицию. Автомобиль вместе с водителем были переданы правоохранителям для проведения дальнейших процессуальных действий.

Из Украины пытались незаконно вывезти ретроавтомобиль по поддельным документам

Судя по фотографиям, задержанный автомобиль находится в прекрасном отреставрированном состоянии. Это позволяет предположить, что машину хотели вывезти в Польшу для последующей продажи.

Москвич-401 выпускался на заводе МЗМА в Москве с 1954 по 1956 год.
Автомобиль оснащался бензиновым двигателем объемом 1,1 литра мощностью 26 л.с. и 3-ступенчатой механической коробкой передач. С таким силовым агрегатом машина могла разгоняться до 90 км/ч.

Напомним, в Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход. Машина, оснащенная мотором Mercedes создана для преодоления болот и другого тяжелого бездорожья.

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