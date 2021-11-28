Технологія гальмування на спущених колесах Mercedes та новий Range Rover в Україні. Головне зі світу авто

Компанія Mercedes-Benz пропонує екстенне гальмування моментально спускати шини. Новий Range Rover відсвяткував дебют в Україні Компанія Kia представила кросовер Niro другого покоління, а Suzuki показала новий SX4

Про найважливіші автомобільні новини тижня, що минає, читайте нижче в матеріалі РБК-Укаріна Авто.

Нова технологія Mercedes гальмування на спущених колесах

Компанія Mercedes подала патентну заявку на інноваційну технологію гальмування на спущених колесах. Такий спосіб зупинки автомобіля задіятиметься у разі проблем зі штатною гальмівною системою.

Нова розробка призначена у першу чергу для електромобілів та гібридів із функцією рекуперативного гальмування. Якщо в момент початку гальмування батарея буде повністю заряджена, уповільнення виявиться низьким або зовсім не буде. У цьому випадку для екстреної зупинки пропонується спускати шини.

У спущеної шини збільшується пляма контакту з дорогою, але повністю шини "здуватися" не будуть, щоб унеможливити ризик розбортуватися. Після зниження тиску у шинах максимальна швидкість примусово обмежується.

В Україні дебютував новий Range Rover

В Україні представлено розкішний позашляховик Range Rover нового покоління. Для бренду це знакова новинка на українському ринку, яка дозволить загострити конкуренцію у найвищому сегменті дорогих позашляховиків. Ціни стартують від 4,1 млн гривень, а найбагатше оснащена версія First Edition тягне майже на 6 млн.

Для новинки пропонуються три дизельні (250, 300 і 350 к.с.) та два бензинові (400 і 530 к.с.) мотори. Наступного року на нашому ринку з'являться гібридні версії, а на 2024-й заявлено появу повністю електричного Range Rover.

Перші поставки почнуться в середині наступного року, а план продажів на 2022 рік складає 350 машин. З цієї кількості під попереднім замовленням перебуває вже понад 200 автомобілів, з яких, у свою чергу, понад 80% припадає на одну з найдорожчих версій Autobiography.

Дебютував Kia Niro другого покоління

Кросовер Kia Niro вийшов на ринок у 2016 році, маючи в гамі тільки гібридні та електричні версії. Через п'ять років представлено Niro другого покоління, який зберіг цю концепцію.

У дизайні новинки є посилання до концепту Kia HabaNiro дворічної давнини (зокрема, схожим чином виконана оптика спереду і ззаду), а в інтер'єрі відчувається спорідненість з електромобілем Kia EV6. Цікаво, що для оздоблення салону широко застосовуються вторинні матеріали: перероблені шпалери, листя евкаліпта та інше.

Детальні технічні характеристики поки що не оприлюднено, але розкрито гамму версій, яка складатиметься з двох гібридів (звичайний і плагін) та повністю електричного виконання. Для гібридів заявлено незвичайний режим Greenzone Drive Mod: машина автоматично переходитиме на електротягу поблизу "зелених" зон (школи, лікарні, парки), керуючись даними навігації.

Представлено Suzuki SX4 третього покоління

Компанія Suzuki представила кросовер SX4 нового покоління. У Європі машина відома під подвійною назвою SX4 S-Cross, але для України неймінг не зміниться.

Дизайн у "третього" SX4 повністю новий, але технічно це глибока модернізація машини попередньої генерації, що дебютувала у 2013 році. Габаритні розміри та колісна база не змінилися. З помітних нововведень варто відзначити нову медіасистему з 9-дюймовим екраном та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Під капотом - 129-сильний турбомотор BoosterJet об'ємом 1,4 л, який доповнено 48-вольтовим стартер-генератором: на розгоні це додає силовій установці 14 к.с. та 50 Нм.

В Європі продажі новинки розпочнуться наприкінці року, а в Україні дебют відбудеться навесні 2022-го. Ближче до цього часу стануть відомі українські ціни та комплектації.

Ferrari показала новий флагманський суперкар

Компанія Ferrari представила суперкар Daytona SP3. Новинка очолить модельну лінійку бренду.

Автомобіль названо на честь тріумфальної перемоги Ferrari у добовій гонці "24 години Дайтони" у 1967 році: тоді спорт-прототипи Ferrari 330 P4 зайняли перші три місця. При створенні зовнішності дизайнери також явно надихалися автомобілем-переможцем.

У Daytona SP3 - найпотужніший двигун внутрішнього згоряння в історії Ferrari, який використовувався для дорожніх машин. Його віддача становить 840 л.с. та 697 Нм. Динаміка також вражає: 2,8 секунд до першої "сотні" й 7,4 с до 200 км/год. Усього буде випущено 599 таких суперкарів, і всі вони розкуплені ще до офіційної прем'єри.