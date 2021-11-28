Технологія гальмування на спущених колесах Mercedes та новий Range Rover в Україні. Головне зі світу авто

Компанія Mercedes-Benz пропонує екстенне гальмування моментально спускати шини. Новий Range Rover відсвяткував дебют в Україні Компанія Kia представила кросовер Niro другого покоління, а Suzuki показала новий SX4
Про найважливіші автомобільні новини тижня, що минає, читайте нижче в матеріалі РБК-Укаріна Авто.
Компанія Mercedes подала патентну заявку на інноваційну технологію гальмування на спущених колесах. Такий спосіб зупинки автомобіля задіятиметься у разі проблем зі штатною гальмівною системою.
Нова розробка призначена у першу чергу для електромобілів та гібридів із функцією рекуперативного гальмування. Якщо в момент початку гальмування батарея буде повністю заряджена, уповільнення виявиться низьким або зовсім не буде. У цьому випадку для екстреної зупинки пропонується спускати шини.
У спущеної шини збільшується пляма контакту з дорогою, але повністю шини "здуватися" не будуть, щоб унеможливити ризик розбортуватися. Після зниження тиску у шинах максимальна швидкість примусово обмежується.
В Україні представлено розкішний позашляховик Range Rover нового покоління. Для бренду це знакова новинка на українському ринку, яка дозволить загострити конкуренцію у найвищому сегменті дорогих позашляховиків. Ціни стартують від 4,1 млн гривень, а найбагатше оснащена версія First Edition тягне майже на 6 млн.
Для новинки пропонуються три дизельні (250, 300 і 350 к.с.) та два бензинові (400 і 530 к.с.) мотори. Наступного року на нашому ринку з'являться гібридні версії, а на 2024-й заявлено появу повністю електричного Range Rover.
Перші поставки почнуться в середині наступного року, а план продажів на 2022 рік складає 350 машин. З цієї кількості під попереднім замовленням перебуває вже понад 200 автомобілів, з яких, у свою чергу, понад 80% припадає на одну з найдорожчих версій Autobiography.
Кросовер Kia Niro вийшов на ринок у 2016 році, маючи в гамі тільки гібридні та електричні версії. Через п'ять років представлено Niro другого покоління, який зберіг цю концепцію.
У дизайні новинки є посилання до концепту Kia HabaNiro дворічної давнини (зокрема, схожим чином виконана оптика спереду і ззаду), а в інтер'єрі відчувається спорідненість з електромобілем Kia EV6. Цікаво, що для оздоблення салону широко застосовуються вторинні матеріали: перероблені шпалери, листя евкаліпта та інше.
Детальні технічні характеристики поки що не оприлюднено, але розкрито гамму версій, яка складатиметься з двох гібридів (звичайний і плагін) та повністю електричного виконання. Для гібридів заявлено незвичайний режим Greenzone Drive Mod: машина автоматично переходитиме на електротягу поблизу "зелених" зон (школи, лікарні, парки), керуючись даними навігації.
Компанія Suzuki представила кросовер SX4 нового покоління. У Європі машина відома під подвійною назвою SX4 S-Cross, але для України неймінг не зміниться.
Дизайн у "третього" SX4 повністю новий, але технічно це глибока модернізація машини попередньої генерації, що дебютувала у 2013 році. Габаритні розміри та колісна база не змінилися. З помітних нововведень варто відзначити нову медіасистему з 9-дюймовим екраном та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.
Під капотом - 129-сильний турбомотор BoosterJet об'ємом 1,4 л, який доповнено 48-вольтовим стартер-генератором: на розгоні це додає силовій установці 14 к.с. та 50 Нм.
В Європі продажі новинки розпочнуться наприкінці року, а в Україні дебют відбудеться навесні 2022-го. Ближче до цього часу стануть відомі українські ціни та комплектації.
Компанія Ferrari представила суперкар Daytona SP3. Новинка очолить модельну лінійку бренду.
Автомобіль названо на честь тріумфальної перемоги Ferrari у добовій гонці "24 години Дайтони" у 1967 році: тоді спорт-прототипи Ferrari 330 P4 зайняли перші три місця. При створенні зовнішності дизайнери також явно надихалися автомобілем-переможцем.
У Daytona SP3 - найпотужніший двигун внутрішнього згоряння в історії Ferrari, який використовувався для дорожніх машин. Його віддача становить 840 л.с. та 697 Нм. Динаміка також вражає: 2,8 секунд до першої "сотні" й 7,4 с до 200 км/год. Усього буде випущено 599 таких суперкарів, і всі вони розкуплені ще до офіційної прем'єри.