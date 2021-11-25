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Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4

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Четвер 25 листопада 2021 13:20
Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4 Новий Suzuki S-Cross (Фото: Suzuki)
Автор: Олександр Мороз

Відбулася світова прем'єра повнопривідного позашляховика Suzuki S-Cross нового покоління. В Україні ця модель продається під назвою SX4.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Suzuki.

Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4

Дизайн новинки підкреслює брутальність справжнього позашляховика - велика радіаторна решітка, виразні передні LED-фари, квадратні передні і задні колісні арки, а також захист бамперів з сріблястого пластику.

Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4

Під капотом встановлено 1,4-літровий турбодвигун BoosterJet з прямим упорскуванням палива, доповнений 48-вольтової м'якою гібридною системою SHVS. У другій половині 2022 року з'явиться повноцінна гібридна модифікація позашляховика.

Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4

У зв'язці з силовою установкою працюють фірмова система повного приводу і роботизована коробка передач (AGS). Для рекуперації кінетичної енергії з подальшою зарядкою батареї двигун і зчеплення під час гальмування відключаються. Передбачені стандартний і еко-режим їзди.

Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4

У просторому салоні з багажником об'ємом 430 літрів можуть з комфортом розміститися п'ять осіб. Відзначимо також 9-дюймовий тачскрін мультимедійної системи і безліч передових систем безпеки.

Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4

Новий Suzuki S-Cross буде проводитися на заводі Magyar Suzuki в Угорщині, європейські продажі стартують в кінці року. В Україні дебют моделі запланований на весну 2022 року. Тоді ж стануть відомі комплектації і ціни.

Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4

Нагадаємо, німецька тюнінг-ательє Delta4x4 і швейцарська компанія Avus Auto випустили дюжину вражаючих всюдиходів на базі Suzuki Jimny. На бездоріжжі новинки не поступаються знаменитому Mercedes G 500 4x42, але при цьому коштують в три рази дешевше.

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