Чекаємо в Україні навесні 2022 року: представлено новий кросовер Suzuki SX4

Відбулася світова прем'єра повнопривідного позашляховика Suzuki S-Cross нового покоління. В Україні ця модель продається під назвою SX4.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Suzuki.

Дизайн новинки підкреслює брутальність справжнього позашляховика - велика радіаторна решітка, виразні передні LED-фари, квадратні передні і задні колісні арки, а також захист бамперів з сріблястого пластику.

Під капотом встановлено 1,4-літровий турбодвигун BoosterJet з прямим упорскуванням палива, доповнений 48-вольтової м'якою гібридною системою SHVS. У другій половині 2022 року з'явиться повноцінна гібридна модифікація позашляховика.

У зв'язці з силовою установкою працюють фірмова система повного приводу і роботизована коробка передач (AGS). Для рекуперації кінетичної енергії з подальшою зарядкою батареї двигун і зчеплення під час гальмування відключаються. Передбачені стандартний і еко-режим їзди.

У просторому салоні з багажником об'ємом 430 літрів можуть з комфортом розміститися п'ять осіб. Відзначимо також 9-дюймовий тачскрін мультимедійної системи і безліч передових систем безпеки.

Новий Suzuki S-Cross буде проводитися на заводі Magyar Suzuki в Угорщині, європейські продажі стартують в кінці року. В Україні дебют моделі запланований на весну 2022 року. Тоді ж стануть відомі комплектації і ціни.

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