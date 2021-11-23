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Спусти колеса і гальмуй: Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування

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Вівторок 23 листопада 2021 08:46
Спусти колеса і гальмуй: Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування Фото: Mercedes-Benz EQS (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування автомобілів. Згідно з патентом, при екстреному гальмуванні колеса машини будуть моментально спущені електронікою.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Такий незвичайний спосіб гальмування компанія пропонує використовувати у випадках, якщо штатна гальмівна система вийде з ладу. Технологія призначена головним чином для електромобілів.

Для чого потрібно вдаватися до такого радикального методу - "здувати" шини? У сучасних електромобілів гальма складаються з двох паралельно працюючих систем. За замовчуванням електрокар гальмує за допомогою електродвигуна і рекуперує енергію. Звичайні гідравлічні гальма при необхідності задіює водій або штатні системи автогальмування або адаптивного круїз-контролю при загрозі зіткнення.

Але якщо електроніка активує рекуперативне гальмування при зарядженій батареї, електромобіль просто не буде сповільнюватися або рівень уповільнення виявиться недостатнім. Щоб обійти цю потенційну проблему, Mercedes-Benz і розробив резервний спосіб гальмування за допомогою миттєвого "спускання" шин.

Спусти колеса і гальмуй: Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування

Система складається з центрального блоку управління і блоку зниження тиску повітря, підключеного до шин автомобіля. Ці дві системи активуються, коли центральний гальмівний блок виходить з ладу, або ЕБУ фіксує його серйозну несправність.

Спущена шина має більшу пляму контакту з дорогою, що збільшує опір коченню. Але "в нуль" шини спускатися не будуть: якщо занадто сильно знизити тиск, колеса можуть розбортуватися. Після зниження тиску в шинах максимальна швидкість примусово обмежується.

Крім того, систему також можна використовувати для відновлення тиску до вихідного рівня. У поєднанні з системою контролю тиску в шинах автомобіль, оснащений такою системою, може самостійно підтримувати нормальний тиск в шинах.

Нагадаємо, що названі найнадійніші автомобілі 2021 року. Перше місце посіла марка Lexus.

Раніше стало відомо, що оновлений кросовер Skoda Karoq постав на першому відео. Рестайлінг підготовлений через чотири роки після виходу машини на ринок в 2017 році.

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