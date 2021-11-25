Перероблені шпалери в інтер'єрі та автоматичний електрорежим: представлений Kia Niro нового покоління

Через п'ять років після прем'єри Kia Niro першої генерації, компанія показала кросовер другого покоління в рамках Сеульської виставки мобільності 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Судячи із зображень новинки, Kia черпала натхнення для нового Niro в концепт-карі HabaNiro 2019 року. Корейський автовиробник розробив новий Niro відповідно до своєї філософією дизайну Opposites United, яка пов'язана з природою природними кольорами та матеріалами обробки.

У салоні машини з'явилося два великих екрани, торпедо тепер повернуто до водія. Kia також оснастила новий Niro "шайбою" перемикання передач. В обшивці стелі нового Niro використані перероблені шпалери, а в сидіннях присутні волокна з листя евкаліпта. Крім того, на дверних панелях використовується фарба, що не містить ізомерів бензолу, толуолу і ксилолу, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище і зменшити кількість відходів.

У гібридних версій з'явився незвичайний режим руху Greenzone Drive Mod. При проїзді поблизу зелених зон, шкіл і лікарень гібриди самостійно, використовуючи навігацію, переходять на електротягу з метою мінімізації шкідливих викидів. Технологія також розпізнає улюблені місця водія, зареєстровані в навігаційній системі, як "зелену" зону – будинок, роботу, спортклуб та ін.

Достеменно відомо, що новий Niro отримає гібридну, плагін-гібридну та електричну версії. Але поки що корейський автовиробник не повідомив офіційних технічних характеристик. Очікується, що всі подробиці про новинку будуть розкриті на початку наступного року.

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