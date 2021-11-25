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Перероблені шпалери в інтер'єрі та автоматичний електрорежим: представлений Kia Niro нового покоління

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Четвер 25 листопада 2021 10:30
Перероблені шпалери в інтер'єрі та автоматичний електрорежим: представлений Kia Niro нового покоління Фото: Kia Niro (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Через п'ять років після прем'єри Kia Niro першої генерації, компанія показала кросовер другого покоління в рамках Сеульської виставки мобільності 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Судячи із зображень новинки, Kia черпала натхнення для нового Niro в концепт-карі HabaNiro 2019 року. Корейський автовиробник розробив новий Niro відповідно до своєї філософією дизайну Opposites United, яка пов'язана з природою природними кольорами та матеріалами обробки.

Перероблені шпалери в інтер'єрі та автоматичний електрорежим: представлений Kia Niro нового поколінняУ салоні машини з'явилося два великих екрани, торпедо тепер повернуто до водія. Kia також оснастила новий Niro "шайбою" перемикання передач. В обшивці стелі нового Niro використані перероблені шпалери, а в сидіннях присутні волокна з листя евкаліпта. Крім того, на дверних панелях використовується фарба, що не містить ізомерів бензолу, толуолу і ксилолу, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище і зменшити кількість відходів.

Перероблені шпалери в інтер'єрі та автоматичний електрорежим: представлений Kia Niro нового поколінняУ гібридних версій з'явився незвичайний режим руху Greenzone Drive Mod. При проїзді поблизу зелених зон, шкіл і лікарень гібриди самостійно, використовуючи навігацію, переходять на електротягу з метою мінімізації шкідливих викидів. Технологія також розпізнає улюблені місця водія, зареєстровані в навігаційній системі, як "зелену" зону – будинок, роботу, спортклуб та ін.

Перероблені шпалери в інтер'єрі та автоматичний електрорежим: представлений Kia Niro нового поколінняДостеменно відомо, що новий Niro отримає гібридну, плагін-гібридну та електричну версії. Але поки що корейський автовиробник не повідомив офіційних технічних характеристик. Очікується, що всі подробиці про новинку будуть розкриті на початку наступного року.

Нагадаємо, що новий Range Rover стартував в Україні. П'ята генерація легендарної моделі була представлена 24 листопада.

Раніше повідомлялося, що представлена нова Toyota Venza. Новинка отримала дизайн в стилістиці спорткара Supra.

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