Представлено гіперкар Ferrari Daytona SP3 із найпотужнішим двигуном в історії компанії

Команія Ferrari представила новий гіперкар Daytona SP3. Новинка має найпотужніший двигун в історії компанії, а всі 599 екземплярів, запланованих до виробництва, вже розпродано.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ferrari.

Дебют нового гіперкара відбувся на гоночному фестивалі Ferrari Finali Mondiali. Спочатку прем'єра очікувалася у 2022 році, але була перенесена на більш ранній термін - зазвичай в атомобільній індустрії буває все навпаки.

Ferrari Daytona SP3 - вже третя лімітована модель серії Icona після Monza SP1 і Monza SP2, що дебютували в 2018 році. Автомобіль названий на честь перемоги команди Ferrari у добових перегонах "24 години Дайтони" в 1967 році - тоді заводські спорт-прорототипи 330 P4 зайняли перші три місця. Тому в дизайні читаються явні посилання до автомобіля, який тріумфально переміг у тому марафоні.

Команда Ferrari перед гонкою "24 години Дайтон" 1967 року. Спорт-прототип Ferrari 330 P4 став для дизайнерів натхненням при створенні Daytona SP3

Спорідненість із гоночною технікою також підкреслює вивірена аеродинаміка. У компанії відзначають, що попри відсутність активних елементів (висувних спойдерів і закрилків) новинка має вражаючий рівень притискної сили. Один із способів її отримання - подвійний дифузор на кшталт використовуваного раніше у Формулі 1, який створює розрідження під днищем.

Також у Ferrari з гордістю відзначають, що автомобіль отримав найпотужніший в історії компанії двигун: 840 к.с. Йдеться саме про ДВС, оскільки раніше в лінійці був присутній гібридний суперкар SF90 Stradale, який завдяки додатковому електричному мотору був потужнішим.

Двигун Daytona SP3 створено на основі 6,5-літрового V12 від 812 Competizione, він працює в парі з семиступеневим "роботом" з двома зчепленнями. Динаміка нового гіперкара вражає: розгін до 100 км/год займає лише 2,85 секунди, до 200 км/год – 7,4 секунди. Максимальна швидкість – понад 340 км/год.

Усього буде випущено 599 екземплярів гіперкара за ціною 2 млн євро кожен – і це без урахування податків у конкретній країні. Для топ-моделей Ferrari це недорого. Але якщо раптом ви вирішили й собі прикупити такий, спішимо розчарувати: весь тираж було розпродано серед обраних клієнтів марки ще до офіційної прем'єри. І це, до речі, теж розповсюджена практика для Ferrari.

Нагадаємо, нещодавно Україна передала Німеччині елітні автомобілі Lamborghini і Rolls-Royce: Автомобілі були доставлені літаком, а сама передача відбулася у рамках розслідування прокураторою Німеччини справи міжнародне шахрайство.