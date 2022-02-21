Мрія Бетмена і Бонда: на одній з вілл Португалії виявлено секретний гараж з ліфтом

Ліфт в підземний гараж на одній з Вілл в Португалії (Фото: carscoops.com)

Італійська компанія IdealPark показала, як працюють її "ліфти для автомобілів". Причому, це не данина шпигуноманії, а архітектурний задум.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Нещодавно побудована вілла Casa da Qinta da Marinha, розташована в одному з найдорожчих районів Португалії, обладнана замаскованим ліфтом, що веде в підземний гараж.

Причому, дах ліфта виглядає як частина під'їзної доріжки та покрита той же плиткою, що і решта двору. І ніяких зайвих будівель, пандусів і масивних гаражних воріт.

Ліфт здатний підняти або опустити автомобіль вагою до 2700 кг, що достатньо, наприклад, для позашляховика Rolls-Royce Cullinan. Втім, в IdealPark пропонують також версію XL розраховану на вагу до 3,5 тонн. Разом з тим верхня частина витримує максимальну в 150 кілограмів на квадратний метр – цілком достатньо, щоб припаркувати на даху ліфта ще один автомобіль.

Для безпеки система обладнана камерами відеоспостереження і блокує включення ліфта при наявності перешкод, а також повідомляє про них водієві перед підйомом наверх. На жаль, компанія не розкриває вартість побудови хитромудрого гаража. Але навряд чи це дешеве задоволення.

Нагадаємо, що в одному зі столичних підземних паркінгів знайдений неабияк запилений 420-сильний спорткар Aston Martin DB7 Vantage Volante. Судячи з усього, автомобілем давно не користувалися.