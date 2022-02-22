Скуті снігом та льодом: тисяі некомплектних Ford Bronco не можуть доставити покупцям

Кілька тисяч позашляховиків Ford Bronco припарковані біля складального заводу Ford в Мічигані. Затоварення безпосередньо пов'язаний з дефіцитом напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на форум Bronco6g.

Через дефіцит чіпів і порушення логістичних ланцюжків постача готових автомобілів продовжують зриватися. Багато автовиробників в таких випадках скорочують або навіть припиняють виробництво.

Компанія Ford обрала інший шлях: продовжити складання довгоочікуваного позашляховика Bronco, навіть попри відсутність мікросхем. Повністю зібрані автомобілі паркують на стоянці біля складального заводу марки в Мічигані та чекають, коли надійдуть відсутні електронні компоненти – щоб швидко укомплектувати ними машину і тут же відправити її клієнту.

Але час йде, а мікросхем все так само не вистачає - і стоянка під заводом Ford вже переповнена готовою продукцією. Особливу тривогу у майбутніх власників позашляховика викликає той факт, що довгий час автомобілі простоюють просто неба, де їх під час відлиг засинає снігом, а потім сковує льодом.

Тому потенційні клієнти побоюються, що позашляховики вже почали піддаватися корозії. І скаржаться, що не можуть зв'язатися з автовиробником або отримують у відповідь тільки формальні відписки.

Як правило, у Ford заявляють, що проблема дефіциту напівпровідників є спільною для всіх автовиробників проблемою і просять поставитися до затримок постачання автомобілів з розумінням.

Нагадаємо, що компанія Ford почала продажі нової модифікації свого електричного пікапа F-150 Lightning. Технологія Intelligent Backup Power дозволяє використовувати електромобіль в ролі джерела енергії для житлового будинку.