У BMW не вважають Tesla преміум-брендом та своїм конкурентом

Генеральний директор BMW не вважає Tesla преміальним брендом. Тому німецький автовиробник не бачить в американській компанії прямого конкурента.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Bloomberg.

Днями генеральний директор BMW Олівер Зіпс провів онлайн-конференцію з німецькими журналістами. Його попросили висловити свою думку про зростання капіталізації Tesla і нові продукти компанії. Топ-менеджер відповів, що BMW приділяє більше уваги задоволенню потреб клієнтів, ніж Tesla.

"Tesla не належить до преміум-сегменту", - сказав він. "Вони дуже сильно ростуть у продажах шляхом зниження цін. Ми б не стали цього робити, тому що завжди потрібно витримувати дистанцію до машин класом нижче. Ми виділяємося своїми стандартами якості та надійності. У нас різні прагнення до задоволення потреб клієнтів".

Хоча BMW може не вважати Tesla конкурентом в преміальному сегменті, останні дані показують, що за перші дев'ять місяців року американський виробник електромобілів обігнав Mercedes-Benz за продажами у США, зайнявши третє місце в списку найбільш продаваних автомобілів преміум-класу. Цього року в Штатах Tesla продала 230 885 машин, тоді як "баварцям" вдалося реалізувати 245 864 автомобілів.

BMW в останні роки активно працює над виведенням на ринок цілого сімейства нових електромобілів. На додаток до вже представлених i4 та iX компанія в найближчі 3 роки покаже близько десяти нових "електричок". За підрахунками автовиробника, до 2030 року на частку електромобілів припадатиме не менше 50 відсотків його світових продажів.

Раніше стало відомо, що всі нові автомобілі можуть отримати "алкогольний замок". Така норма прописана в новому законі про транспортну інфраструктуру.

Нагадаємо, що у Європі водії впевнені, що сучасні машини перевантажені непотрібними функціями. Нове опитування показує, що третина водіїв у Великобританії не використовують 75% функцій, встановлених у їхніх автомобілях.