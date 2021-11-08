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Навіщо платити більше: у Європі водії впевнені, що сучасні машини перевантажені непотрібними функціями

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Понеділок 08 листопада 2021 11:36
Навіщо платити більше: у Європі водії впевнені, що сучасні машини перевантажені непотрібними функціями Фото: Мультимедіа BMW (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Опитування, проведене Dacia, показує, що третина водіїв у Великобританії не використовують 75% функцій, встановлених у їхніх автомобілях. Також автомобілісти з радістю відмовилися б від частини функцій, за які їм доводиться переплачувати.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

У Великобританії 78 відсотків водіїв не хочуть переплачувати за непотрібні їм технології у своїх нових автомобілях. Одночасно з цим третина власників автомобілів використовують лише 25 відсотків функцій, встановлених на їхніх автомобілях. Більш того, 3 з 4 водіїв вважають, що автомобілі, перевантажені технологіями, можуть відволікати від дороги, а 69 відсотків вважають, що Автомобільні технології в наші дні просто занадто складні.

Молоді водії у віці від 25 до 35 років частіше за інших користуються технічними інноваціями в автомобілях, але навіть вони використовують менше половини доступних функцій. Серед найменш корисних функцій названі можливість роздачі Wi-Fi в автомобілі та автоматична парковка. Дослідження проводилися в загальнонаціональній вибірці з 2000 водіїв.

Раніше ми писали, що найкомпактніший і найдешевший кросовер Toyota дебютував в Європі. крос-хетчбек назвали Toyota Aygo X.

Також повідомлялося, що Tesla відкриває доступ до своїх зарядок всім електромобілям. Експеримент стартує в Нідерландах.

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